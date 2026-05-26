Lietuvos dienaNelaimės

Panevėžio rajone degė sąvartynas

2026 m. gegužės 26 d. 09:29
Panevėžio rajone pirmadienį kilo gaisras sąvartyne, pranešė ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 13.39 val. pranešta, kad Panevėžio rajone, Miežiškių seniūnijoje, Dvarininkų kaime, kilo gaisras sąvartyne.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė atliekos. Dėl labai didelio vėjo gaisras išplito visoje šiukšlių rietuvėje. Į rietuves atskiroje išbetonuotoje aikštelėje buvo sukrauti seni, susmulkinti baldai.
Lokalizavus gaisrą, karu su ugniagesiais dirbo keturi įmonės traktoriai. Šiukšlės buvo perkastos ir perlietos vandeniu.
Gaisro metu išdegė apie 3 tūkst. kubinių metrų įvairių šiukšlių.
Gaisras užgesintas 21.32 val.
