Šiaulių rajone per automobilių susidūrimą nukentėjo vyras ir mažametė mergaitė

Policijai buvo pranešta, kad 16.10 val. Šiaulių r., Toliočių k., sunkvežimis „Scania“, vairuojamas blaivaus vyro, gim. 1971 m., susidūrė su automobiliu BMW 120D, vairuojamu blaivios moters, gim. 1993 m., ir automobiliu Suzuki SX4, vairuojamu blaivaus vyro, gim. 1957 m.
Įvykio metu nukentėjo automobilio BMW 120D keleivė, gim. 2021 m., ir automobilio Suzuki SX4 vairuotojas, kurie pristatyti į gydymo įstaigą.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Šiaulių rajonasavarijamažametė
