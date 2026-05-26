Kilus gaisrui iš Riešės gimnazijos evakuota 1 600 žmonių, sulėkė gausios gelbėtojų pajėgos

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie gaisrą Riešės gimnazijos (Vilniaus rajonas) rūsyje gegužės 26 d. gautas apie 13 val. 24 min. Buvo pranešta, kad mokyklos rūsyje.
Į įvykio vietą išsiųstos gausios gelbėtojų pajėgos. Pirminiais duomenimis, gaisro gesinimui buvo pasitelktos penkios autocisternos, autokopėčios, štabo automobilis, atskubėjo policijos pareigūnai, greitosios pagalbos medikai.
Kilus gaisrui, iš mokyklos evakavosi 1 600 žmonių - mokinių ir mokyklos darbuotojų.
Riešės gimnazijoje kilo gaisras, evakuota 1 600 mokinių: vaizdai iš įvykio vietos
Mokiniais buvo evakuoti į gimnazijos stadioną, dalis jų kiek palaukę pradėjo skirstytis namo.
Tuo tarpu ugniagesiai praneša, kad jiems atvykus mokyklos rūsyje degė ten sukrauti įvairūs daiktai. Rūsys buvo uždūmintas, todėl gelbėtojai viduje dirbo su specialiais kvėpavimo aparatais.
Apie 14 val. 24 min. gaisras likviduotas.
Pirminiais duomenimis, per incidentą niekas nenukentėjo.
Dėl ko kilo šis gaisras, kol kas nežinoma.
Įvykis tiriamas.