Kilus gaisrui iš Riešės gimnazijos evakuota 1 600 žmonių, sulėkė gausios gelbėtojų pajėgos

2026 m. gegužės 26 d. 14:14
Lrytas.lt
Daugiau nei pusantro tūkstančio žmonių – mokinių ir mokyklos darbuotojų – evakavosi antradienį Riešės gimnazijoje kilus gaisrui. Liepsnas per valandą sutramdė atskubėję ugniagesiai, žmonės per incidentą nenukentėjo.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie gaisrą Riešės gimnazijos (Vilniaus rajonas) rūsyje gegužės 26 d. gautas apie 13 val. 24 min. Buvo pranešta, kad mokyklos rūsyje.
Į įvykio vietą išsiųstos gausios gelbėtojų pajėgos. Pirminiais duomenimis, gaisro gesinimui buvo pasitelktos penkios autocisternos, autokopėčios, štabo automobilis, atskubėjo policijos pareigūnai, greitosios pagalbos medikai.
Kilus gaisrui, iš mokyklos evakavosi 1 600 žmonių - mokinių ir mokyklos darbuotojų.

Mokiniais buvo evakuoti į gimnazijos stadioną, dalis jų kiek palaukę pradėjo skirstytis namo.
Tuo tarpu ugniagesiai praneša, kad jiems atvykus mokyklos rūsyje degė ten sukrauti įvairūs daiktai. Rūsys buvo uždūmintas, todėl gelbėtojai viduje dirbo su specialiais kvėpavimo aparatais.
Apie 14 val. 24 min. gaisras likviduotas.
Pirminiais duomenimis, per incidentą niekas nenukentėjo.
Dėl svylančių laidų iš Varėnos „Ryto" progimnazijos evakavosi 600 mokinių ir 70 darbuotojų

Kilo gaisras Raseinių gimnazijoje – buvo evakuoti 385 mokiniai ir 40 darbuotojų

Po milžiniško gaisro Vilniaus pakraštyje – šokiruojančios evakuacijos detalės

Dėl ko kilo šis gaisras, kol kas nežinoma.
Įvykis tiriamas.
