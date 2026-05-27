Drama Varėnoje: susižalojusį ir gresyvų vyrą tramdė policija, atvežtas į ligoninę jis mirė

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 26 d. apie 19 val. 40 min. Bendrajame pagalbos centre gautas pranešimas, kad Varėnoje, Vytauto g., bute, yra užsirakinęs ir galimai susižalojęs vyras, kuris nieko neįsileidžia.
Varėnos r. policijos pareigūnams patekus į butą, rastas susižalojęs ir agresyvus vyras.
Sulaikytasis (gim. 1976 m.) pristatytas į ligoninę, kurioje mirė.
Įvykio vietoje rastas peilis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
