Lietuvos dienaNelaimės

Gaisras Panevėžyje: ant „Lino“ stogo užsidegė saulės elektrinės moduliai Gyventojai įspėti dėl oro taršos

2026 m. gegužės 27 d. 11:52
Raimonda Mikučionytė
Panevėžyje trečiadienį kilo gaisras tekstilės gamybos įmonėje „Linas“.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė Eltai patvirtino, kad 10 val. 21 min. gautas pranešimas, jog Panevėžyje, Stanislovo Kerbedžio gatvėje, užsidegė įmonės „Linas“ gamybinio pastato stogas.
„Įvykio vietoje sutelktos gausios ugniagesių pajėgos, gaisro gesinimui pasitelktos šešios automobilinės cisternos ir automobilinės kopėčios. Gaisras yra gesinamas“, – sakė E. Zdanevičienė.
Anot PAGD atstovės, po 11 val. Panevėžio miesto gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti perspėjimo pranešimai apie galimą oro taršą.

Kol gaisras nėra lokalizuotas, Panevėžio miesto savivaldybė prašo gyventojų vadovautis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijomis:
Neatidarykite langų ir nevėdinkite patalpų mažiausiai iki kitos dienos ryto. Venkite buvimo lauke. Jei lauke matote tamsius dūmus ar jaučiate specifinį kvapą, pasitraukite į priešvėjinę pusę (kad dūmai neplūstų į jus).
Gyventojams, esantiems netoli gaisro vietos, rekomenduojama išjungti mechanines vėdinimo sistemas ir laikyti langus bei duris uždarytus. Pasirūpinkite savo augintiniais, nepalikite jų lauke.
Važiuojantiems pro gaisro vietą patariama sandariai uždaryti automobilių langus.
Ūminiai teršalų poveikio simptomai gali apimti akių, nosies ir gerklės dirginimą, dusulį, kosulį bei kvėpavimo takų ligų paūmėjimą, ypač jautriems žmonėms. Šie dūmai gali būti pavojingi sveikatai.
Jei pasijutote prastai (jaučiate akių, nosies ar gerklės dirginimą, dusulį, kosulį), nedelsiant kreipkitės į medikus.
