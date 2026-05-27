Gesindamas gaisrą Lazdijų r. mirė ugniagesys

Pirmasis apie tai pranešė portalas lrt.lt.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė Eltai patvirtino, kad pirmadienį mirė ugniagesys gelbėtojas, dirbęs savivaldybių ugniagesių komandoje.
„Turime pirminę informaciją, kad miręs ugniagesys“, – Eltai sakė E. Zdanevičienė.
Riešės gimnazijoje kilo gaisras, evakuota 1 600 mokinių: vaizdai iš įvykio vietos
PAGD duomenimis, apie 7 val. 30 min. buvo pranešta apie Lazdijų rajone, Veisiejų seniūnijoje, Barčių kaime, miške kilo gaisras. Liepsnos buvo užgesintos 10 val. 22 min.
Eltos kalbinta Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė sakė, jog ugniagesys žuvo, gesindamas būtent minėtą gaisrą miške.
„Gaisro metu žuvo ugniagesys gelbėtojas, žmogus, kuris tarnavo valsybei, (...) dirbo Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Veisiejų komandoje“, – sakė A. Miškinienė.
Merė tiksliai neįvardijo, kiek laiko žuvusysis dirbo ugniagesiu, tačiau vyrą apibūdino ne tik kaip sąžiningai pareigas ėjusį ugniagesį, bet ir kaip aktyvų bendruomenės narį.
Anot A. Miškinienės, gaisro metu degė apie 10 hektarų miško ploto, gaisrą gesino jungtinės pajėgos – tiek PAGD, tiek ir Lazdijų rajono savivaldybės ugniagesiai gelbėtojai.
Kaip teigė A. Miškinienė, dėl ugniagesio gelbėtojo žūties bus atliekamas tyrimas.
„Tai nėra dažnos tokios situacijos, jos yra be galo skaudžios. (...) Savivaldybė, galiu užtikrinti ir patikinti, visas aplinkybes – ir gaisro, ir gesinimo – vertins, tikrins, žiūrės, stebės, ar tikrai viskas vyko taip, kaip turėtų vykti“, – dėstė A. Miškinienė.
Lazdijų rajono savivaldybė žada suteikti finansinę pagalbą žuvusio ugniagesio šeimai.