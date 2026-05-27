Iš kaimynės buto pajutusi blogą kvapą vilnietė ant kojų sukėlė tarnybas – rasta mirusi moteris

Pranešimas apie galimą nelaimę pagalbos telefonu gegužės 27 d. gautas apie 8 val. 03 min. Paskambinusi A. P. Kavoliuko g. gyventoja sakė, kad jaudinasi dėl kaimynės.
Pasak pranešėjos, kaimynės ji nemato jau kurį laiką, ji neatidaro buto durų, neatsiliepia į skambučius. Maža to, iš kaimynės buto, pasak pranešėjos, pradėjo sklisti blogas kvapas, todėl gali būti, kad moteris yra mirusi.
Į įvykio vietą atskubėjo greitosios pagalbos medikai, ugniagesiai ir policijos pareigūnai.
Patekus į butą, čia rastas jau irgi pradėjęs moters (gimusi 1953 m.) kūnas.
Pirminiais duomenimis, smurto žymių ant kūno neaptikta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.