Iš kaimynės buto pajutusi blogą kvapą vilnietė ant kojų sukėlė tarnybas – rasta mirusi moteris

2026 m. gegužės 27 d. 11:33
Visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos trečiadienio rytą skubėjo į A. P. Kavoliuko g., kur patekus į vienišos vilnietės butą, moteris rasta mirusi.
Pranešimas apie galimą nelaimę pagalbos telefonu gegužės 27 d. gautas apie 8 val. 03 min. Paskambinusi A. P. Kavoliuko g. gyventoja sakė, kad jaudinasi dėl kaimynės.
Pasak pranešėjos, kaimynės ji nemato jau kurį laiką, ji neatidaro buto durų, neatsiliepia į skambučius. Maža to, iš kaimynės buto, pasak pranešėjos, pradėjo sklisti blogas kvapas, todėl gali būti, kad moteris yra mirusi.
Į įvykio vietą atskubėjo greitosios pagalbos medikai, ugniagesiai ir policijos pareigūnai.
Po pacientės mirties Kauno klinikose – artimųjų kaltinimai gydytojai ir pradėtas vidinis tyrimas

Kraupi žmogžudystė Jurbarko rajone: versija apie moters nukritimą nuo laiptų kriminalistai nepatikėjo

Zarasų r. tvenkinyje rastas ieškoto vyro kūnas, skendusi moteris mirė ir Klaipėdoje

Patekus į butą, čia rastas jau irgi pradėjęs moters (gimusi 1953 m.) kūnas.
Pirminiais duomenimis, smurto žymių ant kūno neaptikta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
