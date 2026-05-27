Iš tvenkinio Raseinių r. ugniagesiai ištraukė skenduolį

Kaip pranešė Kauno priešgasrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 26 d. apie 13 val. 30 min. Raseinių ugniagesiai buvo iškviesti į Ariogalos seniūniją, Didžiulių kaimą, Gėlių g. Buvo pranešta, kad kūdroje galimai paskendo vyras.
Pasak pranešimo, kūnas plūduriuoja apie 2 metrus nuo kranto, pranešėjas jo neliečia, lauks tarnybų, žmogus be gyvybės ženklų.
Atvykę ugniagesiai kobiniu iš tvenkinio ištraukė vyro (gim. 1954 m.) kūnas, buvusį apie 2 metrus nuo kranto ir 1,5 metro gylyje.
Dėl įvykio pradėtas tyrimas.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
