Lietuvos dienaNelaimės

Iš tvenkinio Raseinių r. ugniagesiai ištraukė skenduolį

2026 m. gegužės 27 d. 08:28
Lrytas.lt
Raseinių policija aiškinasi aplinkybes nelaimės, kuomet tvenkinyje paskendo vyras. Kūną iš vandens ištraukė ugniagesiai.
Kaip pranešė Kauno priešgasrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 26 d. apie 13 val. 30 min. Raseinių ugniagesiai buvo iškviesti į Ariogalos seniūniją, Didžiulių kaimą, Gėlių g. Buvo pranešta, kad kūdroje galimai paskendo vyras.
Pasak pranešimo, kūnas plūduriuoja apie 2 metrus nuo kranto, pranešėjas jo neliečia, lauks tarnybų, žmogus be gyvybės ženklų.
Atvykę ugniagesiai kobiniu iš tvenkinio ištraukė vyro (gim. 1954 m.) kūnas, buvusį apie 2 metrus nuo kranto ir 1,5 metro gylyje.
Dėl įvykio pradėtas tyrimas.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
