Lietuvos dienaNelaimės

Neatidus vairuotojas Kupiškio r. nutrenkė tvarkingai važiavusį motociklininką

2026 m. gegužės 27 d. 11:43
Lrytas.lt
Kupiškio policijos pareigūnai aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet neatidus vairuotojas nutrenkė ir sužalojo tvarkingai važiavusį motociklininką.
Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, gegužės 26 d. apie 10 val.35 min. Kupiškio r., Noriūnų seniūnijoje, Smilgių kaimo ribose, kelyje Nr. 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys, 65,96 km esančioje sankryžoje, automobilis „VW Sharan“, vairuojamas vyro (gim. 1951 m.), sukdamas į kairę susidūrė su priešais atvažiuojančiu motociklu „Honda CB500“, kurį vairavo vyras (gim. 1972 m.).
Eismo įvykio metu buvo sužalotas motociklo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
nukentėjo motociklininkas, avarija, Panevėžio rajonas
