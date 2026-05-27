Neatidus vairuotojas Kupiškio r. nutrenkė tvarkingai važiavusį motociklininką

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, gegužės 26 d. apie 10 val.35 min. Kupiškio r., Noriūnų seniūnijoje, Smilgių kaimo ribose, kelyje Nr. 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys, 65,96 km esančioje sankryžoje, automobilis „VW Sharan“, vairuojamas vyro (gim. 1951 m.), sukdamas į kairę susidūrė su priešais atvažiuojančiu motociklu „Honda CB500“, kurį vairavo vyras (gim. 1972 m.).
Eismo įvykio metu buvo sužalotas motociklo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
nukentėjo motociklininkasavarijaPanevėžio rajonas
