Lietuvos dienaNelaimės

Policija ieško Vilniuje prapuolusio nepilnamečio

2026 m. gegužės 27 d. 14:44
Vilniaus AVPK
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio nepilnamečio Jordano Kaušo (gim. 2009 m.).
Šių metų balandžio 16 d. apie 14 val. 30 min. ieškomas nepilnametis išėjo iš šeimos namų, Vilniuje, ir į juos negrįžo.
Jordano Kaušo požymiai: apie 175 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų plaukų.
Išeidamas vilkėjo juodą striukę, mūvėjo mėlynus džinsus, avėjo žalius sportbačius „New Balance“. Nepilnametis gali lankytis Kaune, Panevėžyje, Vilniuje.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Arminą Bračą, tel. +370 700 56552, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
VilniusPolicijapaieška
