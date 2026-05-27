Tarnybos Kauno centre apsupo Lietuvos šaulių sąjungos pastatą – įvestas planas „Skydas“

Apie neramumus Laisvės alėjoje portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojai, girdėjosi tarnybų garsiniai signalai.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčios pareigūnės duomenimis, apie 11 val. 08 min. buvo gautas pranešimas, kad Laisvės alėjoje, Šaulių sąjungos teritorijoje, rūsyje, darbuotojams tvarkant daiktus, buvo rastas daiktas panašus į sprogmenį.
Anot policijos budėtojos, įvestas planas „Skydas“.
Laisvės alėjoje laukiama „Aro“ pareigūnų, evakuojami žmonės.
Šaulių sąjungos atstovės Aušros Garnienės žiniomis, iš patalpų išėjo iki 15-os organizacijos darbuotojų, dėl saugumo evakuotos šalia esančios parduotuvė ir kavinė.
„Anksčiau (patalpos) priklausė Turto bankui, mes jas įsigiję dabar tvarkėme ir atradome daiktą, panašų į senų laikų sprogmenį. Informavome tarnybas ir viską pagal procedūras darome, laukiame „Aro“ išminuotojų, kurie saugiai pasirūpintų šituo daiktu“, – gentūrai BNS sakė A. Garnienė.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad antradienį planas „Skydas“ buvo įvestas ir Chemijos gatvėje.
