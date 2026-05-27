Vilniaus r. sprogus dujų balionui namą apgaubė atvira liepsna, nukentėjo moteris

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, gegužės 27 d. apie 13 val. 35 min. gautas pranešimas, kad Vilniaus r. Juodšilių kaime, Mickevičiaus g., po dujų balionio srogimo dviejų aukštų mūrinis namas dega atvira liepsna.
Vaizdai iš įvykio vietos: Vilniaus r. sprogus dujų balionui kilo gaisras dviejų aukštų name
Apie 13 val. 48 min. pranešimą gavo ir policija, kad tuo pačiu adresu sprogo dujų balionai, visiems iš namo liepta pasišalinti.
Atvykus ugniagesiams informacija pasitvirtino – namo veranda degė atvira liepsna.
Ugniagesiai iš namo išnešė 3 didelius ir du mažus dujų balionus.
Per incidentą nukentėjo moteris. Ji išvežta į ligoninę.
Įvykis tiriamas.
