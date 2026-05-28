A1 magistralėje apvirto vilkikas: Kauno kryptimi nutįso kilometrinės eilės

2026 m. gegužės 28 d. 20:24
Ketvirtadienį vakare Automagistralėje A1, netoli Rumšiškių, apvirtus vilkikui buvo sutrikdytas eismas – Kauno kryptimi nutįso kilometrinės automobilių eilės.
Apie nelaimę Kaišiadorių rajone, Užutakų kaimo ribose, už posūkio į Rumšiškes, policijai buvo pranešta 18 val. 14 min.
Pranešėjas nurodė, kad automagistralėje apvirto vilkikas „Mercedes-Benz“ ir užblokavo dalį kelio.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti trys policijos ekipažai, greitoji pagalba ir ugniagesiai gelbėtojai.

Paaišėjo, kad avarija įvyko, kai vairuotojas, Lietuvos įmonėje dirbantis Ukrainos pilietis, nesuvaldė vilkiko.
Sunkiasvoris automobilis kliudė magistralės atitvarus ir apvirto.
Sužalotas vilkiko vairuotojas buvo išvežtas į ligoninę.
Imta rūpintis apvirtusio vilkiko pašalinimu iš važiuojamosios dalies.
Atvirtęs sunkiasvoris automobilis blokavo dalį kelio – pravažiuoti avarijos vietą buvo galima tik viena juosta.
Dėl to Kauno kryptimi nutįso kilometrinės eilės.
Eismą reguliuoti ėmė policijos pareigūnai.
Avarijos aplinkybės tiriamos.
