Lietuvos dienaNelaimės

Kaune automobilio nesuvaldęs vairuotojas rėžėsi į medį

2026 m. gegužės 29 d. 18:21
Penktadienio popietę Kaune, Jonavos gatvėje, automobilio nesuvaldęs vairuotojas užvažiavo ant šaligatvio ir kliudė medį.
„Kaip taip?“ – apie 17.20 val. „Kas vyksta Kaune“ grupėje retoriškai svarstė kaunietis, pasidalijęs vaizdais iš Jonavos gatvės. Įraše matomas į medį įsirėžęs automobilis.
Kaip naujienų portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, pranešimas apie eismo įvykį gautas 17.01 val.
Pareigūnas patikslino, kad avarija fiksuota Jonavos g. 110.

Policijos duomenimis, vairuotojas nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Laimei, žmonės nenukentėjo.
Vairuotojas įvykio metu buvo blaivus.
