Nutrenkęs dviratininkas automobilis Panevėžyje dar trenkėsi į stovinčią mašiną

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, gegužės 28 d. apie 13 val. 30 min. Panevėžyje, Tulpių g., vyras (gim. 2002 m.) vairuodamas automobilį „Audi A6“ nepastebėjo nuo šaligatvio į važiuojamąją dalį įvažiavusio dviračio vairuotojo (gim. 2007 m.) ir jį kliudė. Dviratininkui prireikė medikų pagalbos.
Po susidūrimo automobilis dar kliudė šalikelėje stovėjusį kitą automobilį „Audi A6“ ir jį apgadino.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaPanevėžysnukentėjęs dviratininkas
