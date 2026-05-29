Lietuvos dienaNelaimės

Nutrenkęs dviratininkas automobilis Panevėžyje dar trenkėsi į stovinčią mašiną

2026 m. gegužės 29 d. 10:44
Lrytas.lt
Panevėžio policija aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet nutrenkęs dviratininką automobilis dar trenkėsi į stovinčią mašiną.
Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, gegužės 28 d. apie 13 val. 30 min. Panevėžyje, Tulpių g., vyras (gim. 2002 m.) vairuodamas automobilį „Audi A6“ nepastebėjo nuo šaligatvio į važiuojamąją dalį įvažiavusio dviračio vairuotojo (gim. 2007 m.) ir jį kliudė. Dviratininkui prireikė medikų pagalbos.
Po susidūrimo automobilis dar kliudė šalikelėje stovėjusį kitą automobilį „Audi A6“ ir jį apgadino. 
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
