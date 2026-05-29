Lietuvos dienaNelaimės

Prie tilto Kaune – didelis tarnybų sujudimas

2026 m. gegužės 29 d. 11:11
Penktadienio rytas Kauno centre prasidėjo nelaime – skaitytojai informuoja apie gausias tarnybų pajėgas, iš pačio ryto pastebėtas prie Vytauto Didžiojo tilto. Sunerimę žmonės teiraujasi, kas nutiko.
„Kažkas vyksta prie Vytauto tilto“, – apie 8.16 val. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė nuotrauka pasidalijusi skaitytoja.
Kitas su žurnalistais susisiekęs liudininkas papildė, kad po tiltu pastebėtos gausios specialiųjų tarnybų pajėgos su įjungtais švyturėliais.
Matyti, kad nelaimės vietoje dirba du greitosios medicinos pagalbos automobiliai, ugniagesiai gelbėtojai ir du policijos preigūnų ekipažai.
„Tikriausiai kažkas bus nupuolęs nuo tilto…“, – rašė kaunietis.
Naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčiu ugniagesiu, šis nurodė, jog kol kas daug informacijos žinoma nėra, tačiau nurodė, kad minėtoje vietoje galimai nuo tilto nukrito žmogus.
Informaciją apie nelaimę portalui partvirtino ir Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
„Apie 8.04 val. Kaune, H. ir O. Minkovskių g., gautas pranešimas, jog, pirminiais duomenimis, nuo tilto nukrito vyras (gim. 1959 m.)“, – nurodė policijos atstovė. Jis išgabentas į gydymo įstaigą.
