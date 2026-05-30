Lietuvos dienaNelaimės

Klaipėdoje automobilis kliudė ir sužeidė elektrinį paspirtuką vairavusį nepilnametį

2026 m. gegužės 30 d. 10:35
Klaipėdoje penktadienį automobilis kliudė elektrinį paspirtuką vairavusį nepilnametį, informavo policija.
Anot Policijos departamento, apie 15 val. Klaipėdoje, Vėjo gatvėje, automobilis „BMW 550“, vairuojamas vyro (gim. 1971 m.), sukdamas į dešinę, nepraleido ir susidūrė su dviračio taku važiavusiu elektriniu paspirtuku, kurį vairavo nepilnametis (gim. 2013 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo paspirtuku važiavęs nepilnametis, kuris paguldytas į Klaipėdos ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
KlaipėdapaspirtukasLigoninė
