Klaipėdoje automobilis kliudė ir sužeidė elektrinį paspirtuką vairavusį nepilnametį

Anot Policijos departamento, apie 15 val. Klaipėdoje, Vėjo gatvėje, automobilis „BMW 550“, vairuojamas vyro (gim. 1971 m.), sukdamas į dešinę, nepraleido ir susidūrė su dviračio taku važiavusiu elektriniu paspirtuku, kurį vairavo nepilnametis (gim. 2013 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo paspirtuku važiavęs nepilnametis, kuris paguldytas į Klaipėdos ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
