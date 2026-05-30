Lietuvos dienaNelaimės

Klaipėdoje susidūrus automobiliui ir motociklui, per avariją nukentėjo policijos pareigūnė

2026 m. gegužės 30 d. 12:19
Uostamiestyje penktadienį susidūrus automobiliui ir motociklui, per avariją nukentėjo policininkė, pranešė policija.
Policijos departamento duomenimis, apie 20.53 val. Klaipėdoje, Paryžiaus Komunos gatvėje, automobilis „Opel Vectra“, vairuojamas vyro (gim. 1960 m.), sukdamas iš šalutinio kelio, nepraleido ir susidūrė su motociklu „Kavasaki ZX-6R“, kurį vairavo vyras (gim. 1995 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas ir kartu važiavusi ne tarnybos metu neuniformuota, blaivi Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnė (gim. 2000 m.) bei automobilio „Opel Vectra“ keleivė (gim. 1968 m.), kurie dėl patirtų sužalojimų pristatyti į Klaipėdos ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
KlaipėdapolicininkėLigoninė
