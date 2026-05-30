Lietuvos dienaNelaimės

Prienų rajone susidūrus dviem automobiliams sužaloti trys žmones

2026 m. gegužės 30 d. 11:08
Lrytas.lt
Penktadienį per eismo įvykį Prienų rajone buvo sužaloti trys žmonės.
12 val. 5 min. buvo gautas pranešimas, kad Prienų rajone, Vytauto-Stoties gatvių sankryžoje, moteris (gim. 1981 m.), vairuodama automobilį „Ford Tranzit“, išvažiuodama iš šalutinio kelio, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio „VW Sharan“, kurį vairavo vyras (gim. 1962 m.).
Eismo įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės, į gydymo įstaigą pristatytas automobilio „VW Sharan“ vairuotojas (gim. 1962 m.) ir keleivės (gim. 1950 m. ir gim. 1946 m.).
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Prienų rajonasavarijaLigoninė
