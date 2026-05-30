Vilniuje maršrutinio autobuso sužalotos moters gyvybė užgeso ligoninėje

Nelaimė Vilniuje, Pilaitės prospekto viešojo transporto stotelėje, įvyko trečiadienį 16.02 val.
Čia maršrutiniam autobusui „Solaris Urbino“, kurį vairavo vyras (gim. 1975 m.), įvažiuojant į viešojo transporto sustojimo vietą, po autobuso ratu nukrito moteris (gim. 1948 m.), kurios koją autobusas pervažiavo.
Nukentėjusioji buvo skubiai nuvežta į ligoninę, tačiau penktadienį 22 val. 7 min. joje mirė.
Susiję straipsniai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Tragiško eismo įvykio aplinkybes aiškinasi ikiteisminį tyrimą dėl kelių trasporto eismo taisyklių pažeidimo atliekantys pareigūnai.