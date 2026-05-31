Lietuvos dienaNelaimės

Dar viena avarija Šilainių žiede: nukentėjo autobuso keleivė

2026 m. gegužės 31 d. 18:29
Sekmadienio popietę Šilainių mikrorajone susidūrė „Opel“ lengvasis automobilis ir autobusas. Pastarojo keleivė krisdama susižalojo.
Apie 17.30 val. į „Kas vyksta Kaune“ redakciją kreipėsi skaitytojas pasidalinęs vaizdais iš Šilainių.
Pateiktose nuotraukose matomas eismo įvykis Baltų prospekto ir Prūsų gatvės žiedinėje sankryžoje.
Taip pat matoma, kad į įvykio vietą taip pat atvyko greitosios medicinos pagalbos ekipažas.

„Kiek laiko šioje vietoje dar vyks avarijos, kol bus imtasi veiksmų?“ – retoriškai svarstė redakcijai parašęs kaunietis.
Kaip portalo žurnalistą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas, policija pranešimo apie įvykį sulaukė 17.18 val.
Pirminiais duomenimis, eismo įvykyje dalyvavo „Opel“ lengvasis automobilis ir autobusas.
Po smūgio viena iš autobuso keleivių krito ir susižeidė.
Pirminiais duomenimis, vairuotojai buvo blaivūs.
Įvykio aplinkybes aiškinasi pareigūnai, todėl informacija apie galimą kaltininką kol kas neteikiama.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad eismo įvykiai šioje miesto atkarpoje yra dažni.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad Baltų pr. ir Prūsų g. žiedinė sankryža ne kartą buvo patekusi į eismo įvykių suvestines. Praėjusią vasarą čia taip pat fiksuotos skaudžios avarijos.
