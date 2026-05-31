Didelė avarija Kauno rajone – susidūrus automobiliams sužaloti penki žmonės

Pagalbos tarnyboms apie kelyje Kaunas-Šakiai, Virbališkių kaime, susidūrusius automobilius buvo pranešta 19 val. 08 min.
Pranešėjas nurodė, kad yra sužaloti trys žmonės, o dar vienas sužalotasis liko prispaustas automobilyje.
Į įvykio vietą iškviesti ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję hidraulinę įrangą, ištraukė prispaustą žmogų iš automobilio ir perdavė jį medikams.
Pirminiais duomenimis, iš įvykio vietos į ligoninę buvo išvežti penki sužaloti žmonės.
Dėl avarijos eismas šiame plente buvo laikinai apribotas.
Avarijos aplinkybes aiškinasi policijos pareigūnai.
