Vilniuje paspirtukininkas partrenkė šaligatviu ėjusią moterį ir paspruko

2026 m. gegužės 31 d. 09:27
Lrytas.lt
Šeštadienį vakare Vilniuje paspirtukininkas sužalojo pėsčiąją.
Policijai buvo pranešta, kad 18 val. 27 min. Žvejų ir Kalvarijų bei Upės gatvių sankryžoje, nenustatytas asmuo, vairuodamas galimai elektrinį paspirtuką, jo nesuvaldė ir galine dalimi kliudė ant pėsčiųjų šaligatvio stovėjusią moterį (gim. 1967 m.).
Po smūgio pėsčioji nukrito ir susižalojo.
Paspirtuko vairuotojas iš eismo įvykio pasišalino.
Moteris, suteikus med. pagalbą ligoninėje, gydoma ambulatoriškai.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
