Lietuvos dienaNelaimės

Žemuosiuose Šančiuose susidūrė BMW ir motociklas: motociklininkas sužeistas

2026 m. gegužės 31 d. 09:03
Feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ šeštadienio vakarą pranešta apie eismo įvykį Žemuosiuose Šančiuose.
„Ką tik Žemuosiuose Šančiuose avarija nutiko. Motociklininkas nuskintas“, – grupėje rašė įvykį pastebėjęs asmuo.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu paaiškėjo, kad pranešimas apie eismo įvykį gautas 21.12 val.
Pirminiais duomenimis, Žemuosiuose Šančiuose susidūrė lengvasis automobilis „BMW“ ir motociklas.
Per eismo įvykį sužalotas motociklininkas. Pareigūno teigimu, vyras yra sąmoningas, į įvykio vietą iškviesti greitosios medicinos pagalbos medikai.
Įvykio vietoje dirba policijos pareigūnai. Daugiau aplinkybių kol kas nėra žinoma.
