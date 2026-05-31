Žemuosiuose Šančiuose susidūrė BMW ir motociklas: motociklininkas sužeistas

„Ką tik Žemuosiuose Šančiuose avarija nutiko. Motociklininkas nuskintas“, – grupėje rašė įvykį pastebėjęs asmuo.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu paaiškėjo, kad pranešimas apie eismo įvykį gautas 21.12 val.
Pirminiais duomenimis, Žemuosiuose Šančiuose susidūrė lengvasis automobilis „BMW“ ir motociklas.
Susiję straipsniai
Per eismo įvykį sužalotas motociklininkas. Pareigūno teigimu, vyras yra sąmoningas, į įvykio vietą iškviesti greitosios medicinos pagalbos medikai.
Įvykio vietoje dirba policijos pareigūnai. Daugiau aplinkybių kol kas nėra žinoma.
Kaunasavarijamotociklas
Rodyti daugiau žymių