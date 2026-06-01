Paskutinis pavasario savaitgalis – be žūčių gaisruose

Šeštadienį, 21.07 val., Anykščių rajone, Anykščių seniūnijoje, Vėjeliškių kaime, gaisras kilo dviejų butų gyvenamajame mediniame name.
Viename iš butų rasti keli degimo židiniai, juos gyventojai užgesino patys iki ugniagesių atvykimo.
Gaisre buvo traumuotas vyras, jį apžiūrėjo medikai ir suteikė pirminę pagalbą. Autonominio dūmų detektoriaus, pirminiais duomenimis, bute nebuvo.
Vaizdai iš įvykio vietos: Vilniaus r. sprogus dujų balionui kilo gaisras dviejų aukštų name
Sekmadienį, 20.13 val., Varėnos rajone, Matuizų seniūnijoje, Voriškių kaime, gaisras kilo daugiabutyje. Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė kambarys.
Ugniagesiai iš gretimai esančio buto į saugią aplinką išnešė gyventoją su negalia. Gaisre nudegimus patyrė gyventojas, kuris iki ugniagesių atvykimo išvestas iš degančio buto ir išgabentas į gydymo įstaigą.
Susiję straipsniai
Gaisro metu išdegė vienas kambarys, kiti du kambariai aprūko. Autonominio dūmų detektoriaus, pirminiais duomenimis, bute nebuvo.
Penktadienį, 08.53 val., ugniagesiai skubėjo į sporto paskirties pastatą, esantį Marijampolės savivaldybėje, Sporto gatvėje. Jiems atvykus, pastate veikė priešgaisrinė signalizacija, o koridoriuje tvyrojo daug dūmų.
Sporto centro koridoriaus lubose degė LED panelė, kurią gesintuvu užgesino patys darbuotojai. Iki ugniagesių atvykimo iš pastato išėjo apie 280 vaikų ir 20 suaugusiųjų. Ugniagesiai išvėdino patalpas, išardė 3 kv. m lubų.
20.13 val., Radviliškio rajone, Šeduvoje, Laisvės alėjoje, parduotuvėje degė ant pastato lauko sienos esančio kondicionieriaus laidas. Iš parduotuvės išvesti trys pirkėjai ir pardavėjai. Gaisro metu aprūko pastato siena.
Šeštadienį, 20.51 val., Šiaulių rajone, Meškuičių seniūnijoje, Dapkūnų kaime, gaisras kilo miško, medžio apdirbimo pastate.
Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė pusė pastato ir jame esančios pjuvenos. Gaisrą 7 valandas gesino 20 ugniagesių. Pjuvenos traktoriumi išvežtos iš pastato ir perlietos vandeniu.
Sekmadienį, 10.08 val., Joniškio rajone, J. Basanavičiaus gatvėje, atvira liepsna degė ūkinis pastatas. Ugniagesiai apsaugojo gyvenamąjį namą, esantį už 5 m, ir pastatą, esantį už 2 m nuo gaisravietės.
Gaisro metu apdegė visas ūkinis pastatas, sukrito stogas, sudegė namų apyvokos daiktai, nukentėjo gyvenamais namas – apsilydė plastikinės apdailos lentelės ir stogo apkalimai, aprūko fasadas.
Penktadienį, 07.47 val., Molėtų rajone, Suginčių seniūnijoje, Gimtynių kaime, ugniagesiai gelbėtojai skubėjo gelbėti karvės, įkritusios į srutų duobę. Atvykus, į 1,5 m gylio šulinį žemyn galva buvo įkritusi karvė. Panaudojus parankines priemones ir ūkininko traktorių, galvijas iš šulinio buvo ištrauktas gyvas.
20.51 val., Klaipėdoje, Paryžiaus Komunos gatvėje, susidūrė automobilis „Opel Vectra“ ir motociklas „Kavasaki Ninja“. Motociklu važiavę vyras ir moteris buvo traumuoti, juos ugniagesiai padėjo užkelti ant neštuvų ir įkelti į GMPT automobilį.
Panaudoję parankines priemones, ugniagesiai išlaisvino automobiliu važiavusią moterį iš avariją patyrusios transporto priemonės, iškėlė ją ir perdavė medikams.
23.35 val., Telšiuose, Kęstučio gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino paukštį, kuris buvo įsipainiojęs vieloje apie 10 m aukštyje. Paukštis perduotas gyvūnų globos tarnybai.
Penktadienį ugniagesiai gelbėtojai 9 kartus vyko šalinti virtusių medžių nuo važiuojamosios kelio dalies ir kitur. Daugiausia iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje (4), Kauno apskrityje – 3, po 1 kartą Alytaus ir Klaipėdos apskrityse.
Sekmadienį, 05.21 val., Klaipėdoje, Taikos prospekte, ugniagesiai vadavo katiną, užstrigusį tarp dviejų radiatoriaus plokščių. Panaudoję parankines priemones, išlaisvintą gyvūną perdavė savininkei.
18.22 val. ugniagesiai gelbėtojai gelbėjo gulbiukus, kurie, įkrito į užtvanką, esančią Jonavos rajone, Šaltinio gatvėje, ir negalėjo iš jos išlipti. Ugniagesiai gelbėtojai gulbiukus iškėlė ir paleido į tvenkinį su gulbe.
19.08 val., Kauno rajone, Ringaudų seniūnijoje, Virbališkių kaime, susidūrus dviem automobiliams, viename iš jų buvo prispaustas žmogus.
Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, žmogų išlaisvino ir perdavė jį medikams. Į gydymo įstaigą išvežti dar keturi šiame eismo įvykyje buvę žmonės.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)ugniagesiaigaisrai
Rodyti daugiau žymių