Kauno „Akropolyje“ – evakuacija: žmonėms liepta palikti ir automobilius

„Laba diena, ką tik buvo evakuotas Kauno „Akropolis“. Tai ne pratybos. Buvo liepta palikti automobilius“, – 17 val. 36 min. portalui rašė skaitytojas.
Netrukus redakciją pasiekė ir daugiau sunerimusių kauniečių žinučių.
„Sveiki, kas nutiko, jog evakuojamas Kauno „Akropolis“?“ – teiravosi kita skaitytoja.
Susisiekus su Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budėtoju, portalui nurodyta, kad, pirminiais duomenimis, prekybos centre suveikė priešgaisrinė signalizacija. Daugiau informacijos kol kas nepateikiama.
Portalui susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtoju, šis nurodė, kad pareigūnai šiuo metu vyksta į įvykio vietą. Detalesnė informacija kol kas nėra žinoma.
Dar kartą susiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtoju šis nurodė, kad ugniagesiai ieško, dėl ko galėjo suveikti signalizacija, tačiau dūmų ar matomų gaisro židinių prekybos centre nepastebėta. Neatmetama, kad signalizacija galėjo suveikti klaidingai.
Susisiekus su Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budėtoju budėtoju, apie 18 val. 14 min. šis nurodė, kad į darbo vietas darbuotojai dar grįžti negali.
Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Kuodytė patvirtino, kad evakuacija paskelbta suveikus priešgaisrinei signalizacijai.
„Birželio 2 d., antradienį, apie 17 val. 35 min. Kauno „Akropolyje“, suveikus priešgaisrinei signalizacijai, buvo paskelbta evakuacija, apie situaciją nedelsiant pranešta tarnyboms. Šiuo metu vietoje dirba pareigūnai, laukiame tolesnių nurodymų. Informuosime, kai tik turėsime daugiau informacijos“, – komentavo B. Kuodytė.
Informacija tikslinama.
