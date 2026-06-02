Apie incidentą kelyje Trakai – Vievis pagalbos telefonu birželio 2 d. pranešta kiek po 10 val. ryto. Paskambinęs vyras pranešė, kad Bražuolės kaime ant jo važiuojančio automobilio „VW Golf“ užvirto nulūžęs didelis medis.
Atvykusiems pareigūnams automobilio vairuotojas (gim. 1972 m.) pasakojo, kad važiavo nuo Trakų link Vievio, kai staga Bražuolės kaime lūžo ir ant automobilio užvirto medis.
Žmonės per incidentą nenukentėjo, tačiau automobilis apgadintas. Taip pat buvo pilnai užtvertas kelias.
Policija ilgai netruko nustatyti, kad automobilį užvertęs medis augo šalia kelio esančioje privačioje valdoje. Pareigūnai greitai rado teritorijos savininkę (gimusi 1962 m.), kuri, sužinojusi, kas nutiko, sutiko prisiimti kaltę dėl nelaimės.
Moteris sakė sutinkanti atlyginti vairuotojui patirtus nuostolius ir tvirtino norinti šiuos klausimus spręsti tiesiogiai su nukentėjusiu vyriškiu. Vairuotojui sutikus su tokia nuostolių kompensavimo eiga, buvo apsikeista kontaktais, policija jokio tyrimo nepradėjo.
Po kiek laiko medis nuo kelio buvo pašalintas, eismas atnaujintas.
