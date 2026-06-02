Lietuvos dienaNelaimės

Netoli Trakų ant važiuojančio automobilio užvirto medis – jau aišku, kas padengs nuostolius Kelias buvo pilnai užtvertas

2026 m. birželio 2 d. 16:17
Lrytas.lt
Netoli Trakų esančiame Bražuolės kaime ant važiuojančio automobilio užvirto lūžęs medis. Žmonės per incidentą nenukentėjo, tačiau automobilis apgadintas. Atvykę pareigūnai vairuotojui padėjo išspręsti patirto nuostolio padengimo galvosūkį.
Daugiau nuotraukų (5)
Apie incidentą kelyje Trakai – Vievis pagalbos telefonu birželio 2 d. pranešta kiek po 10 val. ryto. Paskambinęs vyras pranešė, kad Bražuolės kaime ant jo važiuojančio automobilio „VW Golf“ užvirto nulūžęs didelis medis.
Atvykusiems pareigūnams automobilio vairuotojas (gim. 1972 m.) pasakojo, kad važiavo nuo Trakų link Vievio, kai staga Bražuolės kaime lūžo ir ant automobilio užvirto medis.
Žmonės per incidentą nenukentėjo, tačiau automobilis apgadintas. Taip pat buvo pilnai užtvertas kelias.
Susiję straipsniai
Tragiška nelaimė Neringoje – žuvo į medį atsitrenkęs dviratininkas

Tragiška nelaimė Neringoje – žuvo į medį atsitrenkęs dviratininkas

Šaltibarščių festivalyje – kraupi vaiko trauma ant batuto

Šaltibarščių festivalyje – kraupi vaiko trauma ant batuto

Vilniuje dviratininkė rėžėsi į kelio ženklus laikantį stulpą – traumą patyrė ne tik moteris, apgadintas ir stulpas

Vilniuje dviratininkė rėžėsi į kelio ženklus laikantį stulpą – traumą patyrė ne tik moteris, apgadintas ir stulpas

Policija ilgai netruko nustatyti, kad automobilį užvertęs medis augo šalia kelio esančioje privačioje valdoje. Pareigūnai greitai rado teritorijos savininkę (gimusi 1962 m.), kuri, sužinojusi, kas nutiko, sutiko prisiimti kaltę dėl nelaimės.
Moteris sakė sutinkanti atlyginti vairuotojui patirtus nuostolius ir tvirtino norinti šiuos klausimus spręsti tiesiogiai su nukentėjusiu vyriškiu. Vairuotojui sutikus su tokia nuostolių kompensavimo eiga, buvo apsikeista kontaktais, policija jokio tyrimo nepradėjo.
Po kiek laiko medis nuo kelio buvo pašalintas, eismas atnaujintas.
lūžo medisTrakų rajonasBražuolė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.