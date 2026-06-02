Per avariją Širvintų r. nukentėjo iš kapinių aikštelės neatsargiai išsukusi dviratininkė

Pranešimas apie avariją Paširvinčio kaime birželio 2 d. gautas apie 13 val. 26 min. Buvo pranešta, kad susidūrė automobilis „Citroen“ ir maždaug 50 metų dviratininkė, kuriai reikia medikų pagalbos.
Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad dviratininkė (gimusi 1973 m.) neatsargiai išvažinėdama iš kapinių stovėjimo aikštelės susidūrė su pro šalį pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu „Citroen“, kurį vairavo irgi moteris (gimusi 1959 m.).
Pasak policijos, abi eismo dalyvės buvo blaivios.
Dviratininkę greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę.
Per susidūrimą buvo apgadinti ir automobilis, ir dviratis.
Įvykis tiriamas.
