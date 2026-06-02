Lietuvos dienaNelaimės

Per avariją Širvintų r. nukentėjo iš kapinių aikštelės neatsargiai išsukusi dviratininkė

2026 m. birželio 2 d. 16:39
Lrytas.lt
Viena moteris nukentėjo antradienį Širvintų rajone susidūrus lengvajam automobiliui ir dviratininkei.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie avariją Paširvinčio kaime birželio 2 d. gautas apie 13 val. 26 min. Buvo pranešta, kad susidūrė automobilis „Citroen“ ir maždaug 50 metų dviratininkė, kuriai reikia medikų pagalbos.
Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad dviratininkė (gimusi 1973 m.) neatsargiai išvažinėdama iš kapinių stovėjimo aikštelės susidūrė su pro šalį pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu „Citroen“, kurį vairavo irgi moteris (gimusi 1959 m.).
Pasak policijos, abi eismo dalyvės buvo blaivios. 
Susiję straipsniai
Nutrenkęs dviratininką automobilis Panevėžyje dar trenkėsi į stovinčią mašiną

Nutrenkęs dviratininką automobilis Panevėžyje dar trenkėsi į stovinčią mašiną

Tragiška nelaimė Neringoje – žuvo į medį atsitrenkęs dviratininkas

Tragiška nelaimė Neringoje – žuvo į medį atsitrenkęs dviratininkas

Vilniuje dviratininkė rėžėsi į kelio ženklus laikantį stulpą – traumą patyrė ne tik moteris, apgadintas ir stulpas

Vilniuje dviratininkė rėžėsi į kelio ženklus laikantį stulpą – traumą patyrė ne tik moteris, apgadintas ir stulpas

Dviratininkę greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę.
Per susidūrimą buvo apgadinti ir automobilis, ir dviratis.
Įvykis tiriamas.
avarijaŠirvintų rajonasDviratis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.