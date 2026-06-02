Skaudi statistika: per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų

Anot jų, vienu didžiausių iššūkių tampa siekis sumažinti vaikų skendimo atvejų skaičių.
Statistika rodo, kad per pastaruosius penkerius metu šalyje nuskendo 20 vaikų, 15 nepilnamečių – išgelbėti.
„Per pastaruosius penkerius metus, statistika rodo, ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 551 skendusį asmenį, vidutiniškai per metus ištraukiame 110 nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikus“, – antradienį Naujojoje Vilnioje surengtoje spaudos konferencijoje pasakojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) Civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas.
Jo teigimu, dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse.
PAGD duomenimis, per pastaruosius penkerius metus daugiausiai žmonių nuskendo Vilniaus ir Kauno apskrityse.
E. Tamašauskas teigė, kad vienu didžiausiu iššūkiu tampa vaikų skendimo atvejai.
„Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, mums yra didžiausias iššūkis, nes skaudžiausia, kai nuskęsta vaikai. Statistika rodo, kad per pastaruosius penkerius metus iš viso turime 20 nuskendusių vaikų, iš jų 9 nuskendo vasaros laiku. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai per tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų“, – dėstė E. Tamašauskas.
Anot jo, dažniausiai žmonės skęsta, nes tinkamai neįvertina savo plaukimo įgūdžių, būna padauginę alkoholio. Taip pat, pasak E. Tamašausko, neretai žmonės nuskęsta, nes šokinėja į vandenį nežinomose vietovėse.
Kalbėdamas apie vaikų nuskendimo atvejus, ugniagesys teigė, kad šios tragedijos dažnai nutinka dėl to, kad vaikai prie vandens telkinių būna paliekami be priežiūros.
„Darome išvadą, kad skęsta ne tie žmonės, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas“, – komentavo PAGD atstovas.
PAGD yra parengęs planą, kuriuo siekiama sumažinti skendimo atvejų Lietuvoje skaičių.
„Šis planas yra parengtas, yra derinimo stadijoje, artimiausiu metu bus patvirtintas. Šiuo planu sieksime ne tik reaguoti į įvykius, bet ir sumažinti rizikas, kad neįvyktų tokie įvykiai. Plane numatyta, kad iki 2035 metų sieksime sumažinti skaičių iki 13 skęstančių žmonių per metus“, – sakė E. Tamašauskas.
„Numatytos veiksmų priemonės: stiprinti visuomenės švietimą ir informatyvumą, taip pat sustiprinti apsaugą prie vandens telkinių, numatant infrastruktūrą, ją sustiprinant, taip pat (bus siekiama – ELTA) sumažinti ir skęstančių savižudžių prie vandens telkinių (skaičių – ELTA)“, – apie planą pasakojo jis.
Anot jo, PAGD taip pat planuoja žymėti pavojingiausias skendimų vietas žemėlapiuose, stiprinti pirmosios pagalbos ir gaivinimo mokymus.
