Skubus Vilniaus policijos prašymas: dingo nepilnametė, reikia visuomenės pagalbos

2026 m. birželio 2 d. 15:37
Lrytas.lt
Vilniaus policija kreipiasi į visuomenę su skubiu prašymu – padėti surasti nuo gegužės 28 d. dingusią nepilnametę.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios be žinios nepilnametės Melindos Marin Žeromskytės (gimusi 2010 m.).
Gegužės 28 d. apie 6 val. 15 min. nepilnametė išėjo iš LKMS vaikų ir jaunimo centro, M. Balinskio g., Vilniuje, ir negrįžo.
Ieškomos nepilnametės požymiai: apie 164 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, rudų vidutinio ilgio plaukų, rudų akių. Ypatingi požymiai: ant šlaunų – randų žymės.
Išeidama vilkėjo baltą megztinį, mūvėjo pilkus džinsus, avėjo rožinės spalvos sportinius batus, su savimi turėjo juodą kuprinę.  
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, pareigūnai prašo apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Gražiną Sinkevič, tel. +370 700 6408, mob. +370 602 63127 arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
