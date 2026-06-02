Vilniuje dviratininkė rėžėsi į kelio ženklus laikantį stulpą – traumą patyrė ne tik moteris, apgadintas ir stulpas

Pranešimas apie nelaimę Ozo g. birželio 2 d. gautas apie 12 val. 33 min. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad važiuodama dviračių taku savo dviračio nesuvaldė ir į stulpą atsitrenkė ir susižalojo moteris.
Policijai atvykus į nelaimės vietą paaiškėjo, kad dviratininkė (gimusi 1986 m.) trenkėsi į kelio ženklus laikantį stulpą.
Įvykio forminimo moteris atsisakė ir teigė, kad pati vyksta į ligoninę apžiūrai, nes per incidentą susižeidė.
Policija teigia, kad stulpas per nelaimę buvo apgadintas, tad apie įvykį informuota šią infrastruktūrą prižiūrinti įmonė.
