Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje dviratininkė rėžėsi į kelio ženklus laikantį stulpą – traumą patyrė ne tik moteris, apgadintas ir stulpas

2026 m. birželio 2 d. 14:36
Lrytas.lt
Vilniuje nesuvaldžiusi dviračio į kelio ženklus laikantį stulpą trenkėsi 40-metė moteris. Per avariją traumą patyrė netik moteris – stulpas irgi buvo apgadintas.
Pranešimas apie nelaimę Ozo g. birželio 2 d. gautas apie 12 val. 33 min. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad važiuodama dviračių taku savo dviračio nesuvaldė ir į stulpą atsitrenkė ir susižalojo moteris. 
Policijai atvykus į nelaimės vietą paaiškėjo, kad dviratininkė (gimusi 1986 m.) trenkėsi į kelio ženklus laikantį stulpą.
Įvykio forminimo moteris atsisakė ir teigė, kad pati vyksta į ligoninę apžiūrai, nes per incidentą susižeidė.
Policija teigia, kad stulpas per nelaimę buvo apgadintas, tad apie įvykį informuota šią infrastruktūrą prižiūrinti įmonė.
dviratininkėNelaimėVilnius
