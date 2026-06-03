Judrioje Vilniaus gatvėje susidūrė sunkvežimis ir „Toyota“, sulėkė visos tarnybos

Pranešimas apie avariją Vakariniame aplinkkelyje birželio 3 d. gautas apie 9 val. 54 min. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad ties degaline „Circle K“ susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis „Toyota“.
Pasak pranešimo, lengvojo automobilio vairuotoją ištiko šokas, ji negali išlipti, nes užspaustos šoninės durelės.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos – ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Susiję straipsniai
Paaiškėjo, kad situacija nėra tokia baisi, kaip atrodė iš tiesų, rimtai nukentėjusių nebuvo.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad ugniagesių pagalbos neprireikė, o vairuotojai susitarė pildyti eismo įvykio deklaracijas.
Vilniusavarijasusidūrimas
Rodyti daugiau žymių