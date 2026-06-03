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Judrioje Vilniaus gatvėje susidūrė sunkvežimis ir „Toyota“, sulėkė visos tarnybos

2026 m. birželio 3 d. 10:47
Lrytas.lt
Visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos buvo sukeltos ant kojų trečiadienį gavus pranešimą, kad judrioje gatvėje susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis. Netrukus paaiškėjo, kad situacija nėra tokia baisi, kaip atrodė iš pradžių.
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Pranešimas apie avariją Vakariniame aplinkkelyje birželio 3 d. gautas apie 9 val. 54 min. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad ties degaline „Circle K“ susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis „Toyota“.
Pasak pranešimo, lengvojo automobilio vairuotoją ištiko šokas, ji negali išlipti, nes užspaustos šoninės durelės.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos – ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
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Paaiškėjo, kad situacija nėra tokia baisi, kaip atrodė iš tiesų, rimtai nukentėjusių nebuvo.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad ugniagesių pagalbos neprireikė, o vairuotojai susitarė pildyti eismo įvykio deklaracijas.
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