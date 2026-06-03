Mažametis išbėgo į pėsčiųjų taką: elektriniu riedžiu važiavęs vyras sustoti nesuspėjo

Šilutės rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata.
Tai padaryta patikslinus eismo įvykio aplinkybes ir sulaukus medikų išvados apie jame nukentėjusio asmens patirtus sužalojimus.
Pats incidentas Šilutės mieste įvyko dar gegužės 23 d. vakarą.
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