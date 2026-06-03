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Mažametis išbėgo į pėsčiųjų taką: elektriniu riedžiu važiavęs vyras sustoti nesuspėjo

2026 m. birželio 3 d. 17:17
Darius Čiužauskas
Pamario teisėsaugininkai nusprendė, kad pėsčiųjų take įvykęs susidūrimas, kuriame nukentėjo vaikas, yra vertas išsamaus tyrimo.
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Šilutės rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata.
Tai padaryta patikslinus eismo įvykio aplinkybes ir sulaukus medikų išvados apie jame nukentėjusio asmens patirtus sužalojimus.
Pats incidentas Šilutės mieste įvyko dar gegužės 23 d. vakarą.
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Apie 17 val. greitosios medikai iškviesti į Stadiono gatvėje esantį pramogų ir poilsio parką.
Jame nukentėjo mažametis berniukas.
Į pėsčiųjų taką įbėgusį 12-metį partrenkė juo elektriniu riedžiu važiavęs 35 metų vyras.
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