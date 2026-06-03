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Savaitę ieškotas pusamžis ukmergiškis rastas miręs daug metų kauptų sendaikčių krūvoje

2026 m. birželio 3 d. 08:42
Lrytas.lt
Ukmergės rajone trečiadienio rytą rastas savaitę ieškoto pusamžio vyro kūnas. Kūnas aptiktas tarp ilgai kauptų sendaikčių.
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Pranešimas apie rastą mirusio vyro kūną birželio 3 d. gautas apie 6 val. 59 min. Policijai buvo pranešta, kad Ukmergės r., Vidiškių seniūnijoje, Duksnynos kaime esančiame name rastas pusamžio vyro kūnas.
Pasak pranešimo, kūnas rastas tarp daug metų kauptų įvairių daiktų.
Atvykę pareigūnai nustatė, kad maždaug 50 metų vyras jau savaitę buvo ieškomas kaip dingęs be žinios.
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