Vilniuje žuvo galimai pro langą iškritęs Santaros klinikų pacientas

Anksčiau Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK) buvo pranešęs, kad pirmadienį apie 17.45 val. Santariškių gatvėje, prie Santaros klinikų pastato, rastas mirusio vyro (gim. 1958 m.) kūnas.
Kaip teigė Vilniaus AVPK atstovė Loreta Kairienė, pranešimas apie rastą kūną gautas pirmadienį 17.18 val. Ji patvirtino, kad, pirminiais duomenimis, žuvęs vyras buvo Santaros klinikų pacientas.
„Pranešta, kad per langą iškrito vyras, jis yra be sąmonės, galimai negyvas. Apsaugos darbuotojas pranešė, kad gydytojai vyrą bandė gaivinti“, – sakė L. Kairienė.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.