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Kaune susidūrė autobusas ir automobilis: Linkuvos gatvėje formuojasi spūstis

2026 m. birželio 4 d. 17:43
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Kaune, Linkuvos gatvėje, pranešta apie eismo įvykį, kuriame susidūrė autobusas ir lengvasis automobilis.
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Apie nelaimę prieš kelias minutes socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Kur stovi policija Kaune“ pranešė vairuotojai.
„Avarija Linkuvos g. – autobusas su lengvąja, stovi visi autobusai. Kamštis jau nuo pilies“, – skelbiama grupėje pasidalytame pranešime.
Pirminiais gyventojų duomenimis, dėl eismo įvykio Linkuvos gatvėje sutriko viešojo transporto ir kitų automobilių eismas.
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Teigiama, kad vietoje sustojo autobusai, o spūstis formuojasi nuo Kauno pilies pusės.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariato budinčiu pareigūnu, informavo, kad pranešimo apie tokį eismo įvykį policija nėra gavusi.

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