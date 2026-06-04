Neramus vakaras Kaune: BMW rėžėsi į stulpą, kliudė ir kitą automobilį

Apie avariją portalui pranešė skaitytoja. Jos teigimu, eismo įvykis nutiko ties S. Žukausko g. 18 esančiu pastatu.
„Avarija, BMW S. Žukausko g. 18, Kaune, įvažiavo į stulpą. Pati per balkono langą girdėjau keturis dūžius“, – pasakojo skaitytoja.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, portalui patvirtinta, kad pranešimas apie eismo įvykį gautas 20.26 val.
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Policijos duomenimis, BMW automobilis atsitrenkė į stulpą ir kliudė dar vieną automobilį. Pareigūnai šiuo metu yra įvykio vietoje.
Informacija apie galimus nukentėjusiuosius ir tikslias eismo įvykio aplinkybes kol kas tikslinama.