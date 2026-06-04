Nukritęs nuo paspirtuko Vilniuje sunkiai susižalojo vyras – buvo praradęs sąmonę

Birželio 4 d. apie 5 val. 02 min.pagalbos telefonu paskambinęs vilnietis pranešė, kad Šaltinių g. jis rado gulintį kruviną vyrą. Šalia mėtėsi elektrinis paspirtukas.
Liudininkas teigė, kad nukritęs vyras yra be sąmonės.
Į įvykio vietą atskubėjus policijos pareigūnams ir greitosios pagalbos medikams, nelaimėlis pamažu atsigavo. Jam iš nosies bėgo kraujas.
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Vyras (gim. 1969 m.) sakė, kad nukrito pats, važiuodamas elektriniu paspirtuku.
Traumą patyrusį vyriškį išsivežė greitosios pagalbos medikai.
Įvykis tiriamas.
elektrinis paspirtukasVilniusNelaimė
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