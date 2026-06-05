Alytuje senolio automobilis partrenkė moterį – pėsčioji ligoninėje mirė

Nelaimė birželio 5 d. apie 11 val. 20 min. įvyko Naujojoje g.
Pirminiais duomenimis, senolio vairuojamas automobilis „Audi“ partrenkė per gatvę ėjusią 76 metų moterį.
Pirminiais duomenimis, moteris gatvę kirto pėsčiųjų perėjoje.
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Nukentėjusi pėsčioji buvo skubiai išvežta į ligioninę, tačiau jos gyvybės išgelbėti nepavyko. Alytaus naujienų portalas „Alytus plius“ pavakare pranešė, kad moteris neišgyveno.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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