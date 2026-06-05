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Pradaužęs vitrininę stiklinę sieną Vilniuje į viešbučio restoraną įskriejo BMW

2026 m. birželio 5 d. 23:04
Lrytas.lt
Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo penktadienio vakarą Vilniuje nesuvaldytam lengvajam automobiliui BMW įskriejus į viešbučio restoraną.
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Incidentas birželio 5 d. įvyko apie 22 val. 11 min. Rinktinės g. nesuvaldytas automobilis BMW nuskriejo nuo kelio, kirto šaligatvį ir trenkėsį į vitrininę stiklinę viešbučio „Courtyard by Marriott Vilnius City Center“ sieną. 
Išdaužęs stiklą BMW sustojo, automobilio priekinė dalis įstrigo viešbučio restorano viduje, galas liko gatvėje. Pakeliui automobilis su savimi dar atsitempė nulaužtą nedidelį medį.
Pirminiais duomenimis, per incidentą žmonės nenukentėjo, tačiau vitrininė viešbučio sienos stiklo dalis buvo suskaldyta į šipulius. Apgadintas ir automobilis, iššovė jo oro pagalvės.
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Įvykis tiriamas.
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