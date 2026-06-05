Tauragės rajone per gaisrą nukentėjo vyras – jis išvežtas į ligoninę

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 9.58 val. pranešta, kad Tauragės rajone, Tauragės seniūnijoje, Dauglaukio kaime, Tvenkinio gatvėje, kilo gaisras individualiame gyvenamajame name.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, namas degė atvira liepsna. Gaisro metu nudegė ir buvo nuardytas stogas, nugriautas kaminas. Išdegė namo vidus ir kambariai.
Žmogus patyrė nudegimų traumų, medikai jį išvežė į ligoninę.
Įvykio vieta patikrinta termovizoriumi.
Žmogus gaisro metu ketvirtadienį nukentėjo ir Alytaus rajone.
Anot ugniagesių, 12.17 val. gautas pranešimas, kad Daugų seniūnijoje, Daugų mieste, Maironio gatvėje, kilo gaisras individualiame gyvenamajame name.
Atvykus į įvykio vietą, namas degė atvira liepsna.
Moteris dėl galimo apsinuodijimo dūmais išvežta į gydymo įstaigą.
Gaisro metu nudegė namo stogas, išdegė virtuvė ir kambarys. Dūmų detektorius name neįrengtas.
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