Vilniuje automobilis rėžėsi į medį – kilo įtarimų dėl vairuotojo blaivumo

5 val. 34 min. policja gavo pranešimą, kad Mokslinkinkų gatvėje važiuojant nuo Santariškių pusės į medį atsitrenkė automobilis, o iš jo išlipęs galimai neblaivus vairuotojas renkasi automobilio detales.
Dar po kelių minučių buvo gautas pranešimas, kad į medį atsitrenkė automobilis „Hyundai“.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti policijos pareigūnai. Jie aiškinasi eismo įvykio aplinkybes.
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