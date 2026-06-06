Kaune liepsnos apėmė radijo bangomis valdomų automodelių dirbtuves: šeimininkas – komoje

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, jog ugnis Vilijampolėje, Algimanto gatvėje esančioje valdoje įsiplieskė penktadienio rytą, apie 8 val. 30 min.
Liepsnos apėmė nuosavame name įrengtas benzininių automodelių su vidaus degimo varikliais remonto patalpas.
Atvykę ugniagesiai rado smarkiai apdegusį 38 metų vyrą, kuris dar pajėgė išeiti iš gaisravietės.
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Vyriškis apdegė apie 70 proc. kūno, nustatyti 4 laipsnio nudegimai.
Jis yra sąmonės (dirbtinėje komoje), pajungus gyvybę gelbstinčią medicininę aparatūrą. Kauniečiui taikomas dirbtinis plaučių ventiliavimas.
Per gaisrą išdegė remonto patalpa. Dūmų detektorius pastate nebuvo įrengtas.
Gaisro priežastys nustatinėjamos.
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