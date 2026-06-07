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Jonavoje savaitgalį degė odontologijos klinika: aiškėja, kas galėjo sukelti gaisrą

2026 m. birželio 7 d. 12:27
Savaitgalį gaisras kilo Jonavos odontologijos klinikoje – liepsnos nusiaubė jos vidų.
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Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informavo, jog šeštadienio rytą, 8 val. 48 min. buvo gautas pranešimas apie gaisrą privačioje odontologijos klinikoje, esančioje Jonavoje, Kauno gatvėje.
Pranešta, kad dega klinika. 
Atvykus ugniagesiams, patalpos buvo apimtos tirštų dūmų kamuolių. 
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Pagalbinėje patalpoje iš pradžių suliepsnojo ilgintuvas, nuo kurio užsidegė buitiniai prietaisai, aprūko sienos, lubos, kitos patalpos.
Suveikė priešgaisrinė signalizacija – jeigu ne ji, nuostoliai galėjo būti gerokai didesni.
Gaisras tikriausiai įvyko dėl gedimo elektros įrenginyje.
Žala, kurią patyrė privati gydymo įstaiga, šiuo metu nustatinėjama. Žmonės nenukentėjo. 
Jonavaodontologijos klinikaGaisras
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