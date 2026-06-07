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Šiauliuose ant dviračių tako užlėkęs „Škoda“ rėžėsi į paspirtuku važiavusius vaikus: abu mažamečiai – ligoninėje

2026 m. birželio 7 d. 10:20
Šiauliuose automobilį vairavęs vyras parbloškė du paspirtuku važiavusius mažamečius vaikus, kurie dėl patirtų traumų gydomi ligoninėje.
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Apie tai pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Skaudi avarija įvyko šeštadienį, apie 13 val. 15 min., Serbentų gatvėje.
„Škoda Octavia“ vairuotojas, išvažiuodamas iš šalutinio kelio į pagrindinį, trenkėsi į paspirtuką, kuriuo dviračiu take važiavo 12 metų mergaitė ir 7 metų berniukas. Jie gali būti šeimos nariai.
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Per avariją sužeisti vaikai buvo skubiai nuvežti į Šiaulių ligoninę.
Pirminiais duomenimis, prie „Škoda“ vairo sėdėjęs 40 metų vyras buvo blaivus.
Dėl avarijos, kurios metu buvo sužeisti žmonės, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už avarijos sukėlimą gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba kalėjimas iki 2 metų. 
ŠiauliaiavarijaVaikai
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