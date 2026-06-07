Lietuvos dienaNelaimės

Vilniaus rajone – BMW smūgis į medį: vairuotojas atsidūrė ligoninėje

2026 m. birželio 7 d. 15:26
Lrytas.lt
Vilniaus rajone šeštadienį įvyko skaudi avarija, kurios metu nukentėjo BMW vairuotojas.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija pranešė, jog apie 19 val. 25 min. Mickūnų sen., Mickūnuose, Vilniaus g., automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1992 m.), nesuvaldytas nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Eismo įvykio metu buvo sužeistas automobilio vairuotojas, kuris dėl patirtų traumų paguldytas į ligoninę.
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tyrimo metu paaiškės, ar vairuotojas buvo blaivus, neviršijo greičio, taip pat bus nustatytos kitos svarbios detalės.
BMW avarijaVilniaus rajonassužeistas vairuotojas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.