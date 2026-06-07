Vilniaus rajone – BMW smūgis į medį: vairuotojas atsidūrė ligoninėje

Policija pranešė, jog apie 19 val. 25 min. Mickūnų sen., Mickūnuose, Vilniaus g., automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1992 m.), nesuvaldytas nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Eismo įvykio metu buvo sužeistas automobilio vairuotojas, kuris dėl patirtų traumų paguldytas į ligoninę.
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tyrimo metu paaiškės, ar vairuotojas buvo blaivus, neviršijo greičio, taip pat bus nustatytos kitos svarbios detalės.
BMW avarijaVilniaus rajonassužeistas vairuotojas
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