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Biržų rajone susidūrė du automobiliai – žuvo vieno iš jų vairuotojas

2026 m. birželio 8 d. 12:31
Lrytas.lt
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Pirmadienį Biržų rajone, susidūrus dviem automobiliams, žuvo vieno automobilio vairuotojas.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 11 val. 20 min. Biržų rajone., Smilgiškio kaimo ribose, kelyje Biržai – Geidžiūnai – Vabalninkas, susidūrė automobiliai „Fiat Ducato“ ir „Nissan NTB“.
Eismo įvykio metu žuvo automobilio „Nissan NTB“ vairuotojas (gim. 1948 m.).
Kartu su važiavusi moteris ir „Fiat Ducato“ vairutojas (gim. 1977 m.) buvo išvežti į ligoninę. 
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Nelaimė įvyko kelio atkarpoje tarp Meilūnų kaimo ir Vabalninko. 
Aplinkybės nustatinėjamos.
Biržų rajonasavarijažuvo
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