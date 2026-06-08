Savaitgalį ugniagesiai atliko beveik dvigubai daugiau gelbėjimo darbų nei gesino gaisrų

Penktadienį, 08.35 val., Kaune, Algimanto gatvėje, gaisras kilo gyvenamajame name. Degė patalpa, kurioje įrengta radijo bangomis valdomų benzininių automobiliukų remonto dirbtuvės.
Namo gyventojas patyrė nudegimus, į lauką jis išėjo pats. Žmogus išvežtas į gydymo įstaigą. Gaisro metu išdegė kambarys, aprūko laiptinė ir koridorius.
Autonominis dūmų detektorius, pirminiais duomenimis, name neįrengtas.
Specialistė atsakė, kurie šalie regionai labiausiai nukentėjo nuo audros: iškvietimų skaičius auga
Penktadienį gaisruose nukentėjo ir žemės ūkio technika. 16.54 val. Marijampolės savivaldybėje, Liudvinavo seniūnijoje, Nartelio kaime, atvira liepsna degė traktorius.
Gaisro metu išdegė traktoriaus variklio skyrius ir vairuotojo kabina. 17.47 val. Radviliškio rajone, Baisogalos seniūnijoje, Baisogalos kaime, degė „New Holland“ traktorius. Gaisro metu išdegė traktoriaus variklio skyrius ir vairuotojo kabina, apdegė padanga.
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Šeštadienį, 08.48 val., Jonavoje, Kauno gatvėje, odontologijos klinikoje kilo gaisras. Atvykus ugniagesiams, atviros liepsnos nebuvo, bet klinikos patalpose tvyroje daug dūmų.
Nustatyta, kad pagalbinėse patalpose degė prailgintuvas, nuo jo užsidegė buitiniai prietaisai, aprūko sienos, lubos, kitos patalpos. Priešgaisrinė signalizacija buvo ir suveikė.
Sekmadienį, 00.33 val., Vilniuje, Kauno gatvėje, ant gamybos įmonės pastato stogo iš ventiliacijos kamino rūko dūmai. Įmonės patalpoje degė vandens šildymo vonelė. Gaisro metu aprūko patalpos.
04.16 val. Kalvarijos savivaldybėje, Sangrūdos seniūnijoje, Mockų kaime, degė medinis gyvenamasis namas. Gaisro metu namas sudegė.
Ugniagesiai apsaugojo ūkinį pastatą, esantį apie 7 m nuo gaisravietės. Pirminiais duomenimis, autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo.
18.28 val. Molėtų rajone, Giedraičių seniūnijoje, Verbylų kaime, gaisras kilo gyvenamajame name. Atvykus ugniagesiams, medinio namo stogas degė atvira liepsna.
Gaisro metu sudegė stogas ir vienos namo pusės siena. Autonominis dūmų detektorius name buvo.
19.00 val. Šilutės rajone, Juknaičių seniūnijoje, Rumšų kaime, atvira liepsna degė garažas, kuriame buvo laikomos malkos ir dvi 200 litrų talpos dyzelino talpyklos.
Ugniagesiai apsaugojo du prie garažo priblokuotus statinius. Gaisro metu garažas sudegė, apdegė dalis malkų ir viena dyzelino talpykla.
Po penktadienį praūžusios audros ugniagesiai gelbėtojai penktadienį ir šeštadienį 26 kartus vyko šalinti virtusių medžių nuo važiuojamosios kelio dalies ir kitur.
Daugiausia iškvietimų per dvi dienas buvo Kauno apskrityje – 11 kartų, Marijampolės – 4, Alytaus ir Šiaulių – 2, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio – 1 kartas.
Penktadienį, 19.20 val., ugniagesiams pranešta, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje, Antanavo seniūnijoje, Antanavo kaime, nuplėštas namo stogas, kabo elektros laidai.
Ugniagesiai gelbėtojai budėjo, kol atvyko ESO darbuotojai, supjaustė ir pašalino medžius, nuvirtusius ant važiuojamosios kelio dalies.
Tą patį vakarą, 20.29 val. Kaune, J. Pabrėžos gatvėje, vėjas nuplėšė keturių namų stogus, dar septynių namų stogus apgadino.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai pašalino virtusius medžius nuo kelio, padėjo žmonėms sutvarkyti vėjo padarinius. 20.37 val. gautas pranešimas, kad Kaune, A. J. Povilaičio gatvėje, vėjas nuplėšė namo stogą. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai atjungė įvadinę elektrą, pašalino nuo kelio virtusius medžius.
Šeštadienį, 09.00 val., ugniagesiai gelbėtojai, teikdami pagalbą policijai, Klaipėdoje, Smiltynėje, ištraukė vyriškos lyties skenduolį ir perdavė jį policijos pareigūnams.
14.20 val. Panevėžyje, Apvaizdos take, ugniagesiai gelbėtojai vadavo katiną, kuris buvo užstrigęs ant metalinės tvoros strypo. Panaudoję parankines priemones, jie katiną išvadavo ir perdavė beglobių gyvūnų organizacijai.
Sekmadienį, 14.41 val., Elektrėnų savivaldybėje, Vievio seniūnijoje, Ausieniškių kaime, ugniagesiai vadavo į vandens rezervuarą, maždaug 5 m gylyje, įkritusią karvę. Karvė sėkmingai ištraukta ir perduota šeimininkui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)ugniagesiaigaisrai
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