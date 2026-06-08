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Vilkaviškio rajone garbaus amžiaus vairuotoja sukėlė avariją – sužalota motociklininkė pateko į Kauno klinikas

2026 m. birželio 8 d. 11:53
Lrytas.lt
Sekmadienį per eismo įvykį Vilkaviškio rajone buvo sužalota motociklininkė.
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Apie 11 val. 20 min. Pasodos kaime, kelyje Vinčai – Pilviškiai – Vilkaviškis, 14 km, šalutiniu keliu važiavęs automobilis „Škoda Fabia“, vairuojamas blaivios moters (gim. 1941 m.), susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu „ Honda CBR“, kurį vairavo moteris (gim. 1993 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotoja, kuri pristatyta į Kauno klinikas.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilkaviškio rajonasavarijamotociklas
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