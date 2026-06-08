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Vilniuje per avarijas nukentėjo du paaugliai – abu pateko į ligoninę

2026 m. birželio 8 d. 08:43
Lrytas.lt
Sekmadienį sostinėje per eismo įvykius nukentėjo du paaugliai.
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Apie 14 val. 45 min. Vilniuje, Darbininkų ir Šaltkalvių gatvių sankirtoje, elektrinis mopedas „Sur-Ron“, vairuojamas nepilnamečio (gim. 2012 m.), įvažiuodamas į pagrindinį kelią, susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu BMW 530D E60, vairuojamu vyro (gim. 1993 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo mopedo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Apie 18 val. 3 min. Vilniuje, Gurių ir Juodupio gatvių sankryžoje, automobilis „Toyota“, vairuojamas moters (gim. 1956 m.), kliudė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją dviračiu „RockRider 120“ važiavusią nepilnametę (gim. 2014 m.).
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