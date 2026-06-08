Vilniuje per avarijas nukentėjo du paaugliai – abu pateko į ligoninę

Apie 14 val. 45 min. Vilniuje, Darbininkų ir Šaltkalvių gatvių sankirtoje, elektrinis mopedas „Sur-Ron“, vairuojamas nepilnamečio (gim. 2012 m.), įvažiuodamas į pagrindinį kelią, susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu BMW 530D E60, vairuojamu vyro (gim. 1993 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo mopedo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Apie 18 val. 3 min. Vilniuje, Gurių ir Juodupio gatvių sankryžoje, automobilis „Toyota“, vairuojamas moters (gim. 1956 m.), kliudė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją dviračiu „RockRider 120“ važiavusią nepilnametę (gim. 2014 m.).
Susiję straipsniai
Eismo įvykio metu nukentėjo dviračio vairuotoja, kuri paguldyta į ligoninę.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo.
avarijaVilniusnepilnamečiai
Rodyti daugiau žymių